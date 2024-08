Tesser: «Cremonese come il Parma dell’anno scorso. Il Palermo si sta muovendo bene»

In un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, Attilio Tesser ha analizzato il campionato di Serie A, delineando i favoriti e le potenziali sorprese della prossima stagione. Tesser, con una vasta esperienza nel calcio italiano, ha offerto una visione chiara e dettagliata delle squadre in lizza per il titolo.

«L’Inter rimane la squadra da battere. Ha fatto un mercato di qualità in grande anticipo, si è mossa bene e parte favorita» ha dichiarato Tesser, riconoscendo il lavoro svolto dal club nerazzurro durante la finestra di mercato estiva. L’Inter, grazie a una strategia ben pianificata e all’acquisto di giocatori di spessore, si presenta come la principale candidata alla vittoria del campionato.

Le Antagoniste

Tesser non ha mancato di menzionare le altre squadre che potrebbero dare filo da torcere all’Inter. «Mi sembra che Milan, Roma e Juve abbiano fatto anche loro un bel mercato» ha affermato. Il Napoli, secondo Tesser, sarà competitivo una volta chiarita la vicenda legata a Osimhen: «Appena chiarirà la vicenda Osimhen eventualmente andrà su un calciatore di pari livello, ha scelto un allenatore importante e sarà competitivo».

Le Squadre da Tenere d’Occhio

Un’attenzione particolare è stata rivolta al Bologna, sorpresa della scorsa stagione. «Il Bologna, ad esempio, l’anno scorso è stato la sorpresa del campionato. Dovrà giocare in due competizioni: Champions e campionato. È comunque un ambiente sano» ha osservato Tesser, suggerendo che i rossoblù potrebbero aggiungere ulteriori rinforzi per affrontare le sfide future. Anche la Fiorentina è attesa a nuovi colpi di mercato, specie dopo aver raggiunto due finali europee negli ultimi anni.

Operazioni di Mercato

Tesser ha elogiato alcune delle operazioni di mercato più interessanti, tra cui quella di Soulé e soprattutto l’acquisto di Taremi da parte dell’Inter. «Devo dare merito ad Ausilio e Baccin per Taremi: è un attaccante forte e l’Inter ha saputo anticipare la concorrenza» ha detto, riconoscendo l’abilità dei dirigenti nerazzurri.

La Serie B

Passando alla Serie B, Tesser ha individuato nella Sampdoria una delle squadre più attive sul mercato: «La Samp ha preso Coda e Tutino, sta facendo un mercato importante». Tra le retrocesse, la Cremonese appare la favorita per la promozione: «La Cremonese parte davanti a tutte le altre squadre e anche il Palermo si sta muovendo bene. I grigiorossi saranno come il Parma dell’anno scorso».