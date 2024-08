Corriere dello Sport: “Il Venezia insiste per Nicolussi Caviglia. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Non solo uscite. Il Lecce resta molto attivo anche sul fronte entrate cercando di scovare sempre talenti lontani dai radar della concorrenza e in linea con i parametri del club. A questo identikit corrispondono l’ala finlandese Topi Keskinen (21) e l’attaccante americano Duncan McGuire (23). Attualmente all’HJK Helsinki, il primo costa circa 1,5 milioni di euro ed ha un contratto in scadenza nel 2025. Insomma, un colpo alla Corvino sempre molto abile a scoprire promesse del Nord Europa. Sulla punta americana, invece, le prime segnalazioni sono arrivate ad inizio luglio. E adesso che il goleador è uscito dalle Olimpiadi con la sua Nazionale, è legittimo aspettarsi delle novità sul suo futuro: i pugliesi ci sono.

ATTESA PER NICOLA. Sono giorni di riflessioni anche per il Cagliari, sempre in stretto contatto con il Napoli per Gianluca Gaetano (24), e in attesa di novità sul fronte Simone Scuffet (28). Precisiamo, il sì dell’estremo difensore friulano al Milan c’è ed è confermato. Per chiudere l’operazione manca, quindi, sempre l’accordo tra i due club: i sardi non sono infatti disposti a far partire il loro giocatore senza un’offerta cash. E anche l’Udinese ha ribadito lo stesso concetto, di non voler quindi regalare Marco Silvestri (33), seguito dai rossoblù come eventuale sostituto di Scuffet. Comunque questi giorni molto intensi e dinamici per l’Udinese. Che dopo l’acquisto a titolo definitivo (con il 50% della futura rivendita destinato al Bayer Leverkusen) di Iker Bravo (19) e la firma di Gonçalo Esteves (20), ha chiuso anche per Jesper Karlstrom (29) dal Lech Poznan: per lo svedese, classe ’95, contratto biennale con opzione per quelli successivi.

VENEZIA ATTIVO. In attesa della cessione di Tanner Tessmann (22), sempre vicino alla Fiorentina, il Venezia conserva intanto un filo diretto con l’entourage di Hans Nicolussi Caviglia (24), senza trascurare i contatti per Cheick Condé (24) dello Zurigo. Il centrocampista della Juve è fuori dai piani di Thiago Motta (41) e la mancata convocazione contro il Brest certifica, di fatto, la volontà dei bianconeri di cederlo presto in serie A o in B. Eusebio Di Francesco (54) lo stima molto, considerando che lo voleva anche ai tempi del Frosinone.

DOPPIETTA DEA. Sarà una settimana importante per l’Atalanta, divisa tra la trattativa per il centrale del Lens Kevin Danso (24) e quella con il Celtic per Matt O’Riley (23). Per quest’ultimo è stata presentata un’offerta da 17-18 milioni, ancora distante dalla richiesta di 25, ma che presto i nerazzurri potrebbero alzare o rimodulare con i bonus. Nel frattempo e come previsto, il centrocampista del Norwich Gabriel Sara (25), molto stimato da Gian Piero Gasperini (66), ha firmato con il Galatasaray. Pillola finale. Stefano Sensi (28) ieri era in campo con il Monza per l’amichevole contro il Sassuolo. Per il centrocampista ex Inter, svincolato sul mercato, si tratta di un ritorno in biancorosso.