Gds: “Palermo, De Sanctis stringe. In arrivo il doppio colpo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e sul doppio colpo nel mirino di De Sanctis.

Il Palermo ha finalmente avviato le trattative con la Juventus per l’acquisto di due giovani talenti: Hasa per il centrocampo e Sekulov per l’attacco. Dopo giorni di osservazione e strategia, il club rosanero ha deciso di puntare su questi giocatori per rinforzare la squadra.

Hasa era già stato preso in considerazione a giugno, ma solo nelle ultime 48 ore la trattativa ha accelerato. Inizialmente, la priorità era Nicolussi Caviglia, ma a causa della complessità dell’operazione, il Palermo ha virato su Hasa. Grazie ai buoni rapporti con la Juventus, la chiusura dell’accordo sembra più semplice, con la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo e una percentuale sulla futura rivendita a favore dei bianconeri.

Per quanto riguarda Sekulov, l’interesse del Palermo è cresciuto recentemente, spingendo il direttore sportivo De Sanctis ad accelerare le trattative, soprattutto per contrastare l’interesse della Sampdoria. Nonostante la Juventus creda molto in Sekulov, ha deciso di lasciarlo in prestito in Serie B per permettergli di maturare. Dopo un prestito non fortunato alla Cremonese, Sekulov si è affermato nella Next Gen della Juventus, segnando 6 gol e fornendo 2 assist. La concorrenza con la Sampdoria è serrata, ma il Palermo sembra in vantaggio.

Altre trattative con la Juventus stanno per chiudersi. Nicolussi Caviglia e Barbieri sembrano destinati al Venezia. Per Caviglia, il costo elevato del cartellino ha complicato le cose, mentre Barbieri preferisce giocare come terzino destro, ruolo che il Palermo non cerca attualmente.

Per il ruolo di terzino sinistro, il Palermo sta valutando altre opzioni, tra cui Ceresoli dell’Atalanta, Di Chiara del Parma e Giordano della Sampdoria. Inoltre, l’arrivo di Appuah dal Nantes e la cessione di Damiani al Pescara sono in attesa del via libera della società, previsto a breve.