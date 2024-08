Gds: “Mercato, in difesa il Palermo ha cambiato strategia”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo focalizzandosi sulla difesa.

In difesa, il Palermo ha cambiato strategia e ora il nome in cima alla lista dei giocatori sacrificabili è quello di Peda, ma solo con un trasferimento temporaneo. Il principale sostenitore di questa decisione è il tecnico della Polonia, Probierz, che ha consigliato al giocatore di trovare una squadra che gli permetta di giocare con continuità per non rischiare di uscire dal giro della Nazionale. A Palermo, il suo tempo di gioco sarebbe stato limitato a causa dell’eccessiva concorrenza, come già avvenuto durante il ritiro, dove però ha mostrato buone qualità fisiche e versatilità.

Ora per Peda si prospetta un ritorno in patria, con il Lechia Gdansk in prima fila per assicurarselo. Se Peda dovesse partire, è probabile la conferma di Graves, ma il direttore sportivo De Sanctis dovrà comunque cercare nuovi rinforzi. Finora, l’unico nuovo innesto nel reparto dei difensori centrali è stato Nikolaou, che da solo non basta per fare il salto di qualità rispetto alla scorsa stagione.