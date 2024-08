Gds: “Come cresce bene questo Palermo. Saric e Insigne stendono l’Oxford”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che i3eri ha vinto contro l’Oxford.

Il Palermo ha concluso brillantemente la sua serie di amichevoli estive, ottenendo quattro vittorie su cinque partite e subendo solo un gol. L’ultima vittoria, per 2-0 contro l’Oxford United, ha chiuso il ritiro in Inghilterra, mostrando una squadra compatta sia in attacco che in difesa. Ora, dopo due giorni di riposo, la squadra si trasferirà a Veronello per prepararsi all’esordio in Coppa Italia contro il Parma.

La partita al Kassam Stadium ha evidenziato la buona organizzazione difensiva del Palermo, una manovra efficace e grande consistenza nei duelli. Gli aspetti più positivi per il tecnico Dionisi sono stati la maggiore vivacità in fase offensiva e i gol di Saric e Insigne, che finora avevano avuto poche occasioni per mettersi in mostra.

Saric ha segnato appena 3 minuti dopo il suo ingresso in campo, dimostrando la sua volontà di conquistare un ruolo di rilievo nel Palermo. Insigne, invece, ha riscattato le prestazioni sottotono precedenti con un assist e un gol, mostrando la sua tecnica raffinata. Questi due giocatori saranno fondamentali nella prossima partita contro il Parma.

I nuovi acquisti del Palermo hanno dato ottime risposte: Gomis è stato solido in porta, Nikolaou ha difeso con sicurezza, Pierozzi ha mostrato corsa e grinta, Blin è stato dinamico sia come regista che come mezzala, mentre Henry ha lottato su ogni pallone in attacco. Con l’assenza di Brunori, Segre e Lucioni, la fascia di capitano è andata a Nedelcearu, segno della fiducia riposta in lui dal club.

Durante la partita, il Palermo ha dominato tecnicamente, soffrendo solo in due occasioni: un salvataggio decisivo di Nedelcearu su Harris e un tiro impreciso di Goodrham. Per il resto, i rosanero hanno controllato il gioco, con Ranocchia e l’asse Di Francesco-Vasic che hanno creato pericoli nel primo tempo, e i gol di Saric e Insigne che hanno deciso la partita nel secondo tempo.

Desplanches e Ceccaroni sono tornati in campo dopo gli infortuni, accumulando minuti preziosi. Entrambi dovranno lottare per un posto da titolare, ma hanno dimostrato di avere le carte in regola per competere. Dionisi è consapevole che la sfida contro il Parma sarà molto diversa, ma la squadra è determinata a iniziare la stagione con il piede giusto.