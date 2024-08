Gds: “Palermo verso il Parma. Da valutare Lucioni e Vasic”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la gara contro il Parma in programma domenica.

Il pre-partita di Oxford-Palermo ha portato con sé notizie inattese e impreviste. Lucioni, infatti, non ha partecipato all’amichevole contro gli inglesi a causa di un infortunio subito nei giorni precedenti, un trauma contusivo al bacino. Nonostante l’infortunio, Lucioni era presente per sostenere i compagni, a differenza di quanto accaduto a Chesterfield con Brunori.

Durante la partita, anche Vasic ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per un problema fisico alla gamba destra, la cui gravità è ancora da valutare. Questi infortuni si aggiungono a quello di Segre, che è ancora fuori per una microlesione al legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Tuttavia, ci sono anche buone notizie: Brunori e Desplanches hanno recuperato dai loro infortuni. Desplanches, inizialmente non convocato per l’amichevole, ha giocato regolarmente il secondo tempo contro l’Oxford, dimostrando di essere pienamente recuperato e pronto per iniziare ufficialmente la sua stagione.

Queste vicende mettono in luce la resilienza e la determinazione della squadra, che nonostante le difficoltà, continua a prepararsi con impegno per l’inizio della nuova stagione.