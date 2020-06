Intervenuto ai microfoni de “La Stampa”, Alberto Gilardino ha parlato del suo futuro e della sua possibile permanenza alla Pro Vercelli: «Ho parlato con il direttore sportivo Massimo Varini: una chiacchierata onesta e leale. Sto valutando. Nel momento in cui decida di restare a Vercelli, devo essere certo del progetto. Con il Piacenza, che mi ha cercato, non c’è nulla di concreto. La Fiorentina? Sono solo voci, non ho avuto contatti».