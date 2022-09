Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di riammissione in serie D del Giarre.

Il Girone I resta dunque a 18 squadre. I siciliani, esclusi per mancati pagamenti dovuti ai giocatori della passata stagione, avevano presentato ricorso sia alla giustizia sportiva che a quella ordinaria.

Ieri l’udienza a Roma, dopo l’accoglimento del ricorso, ed oggi la sentenza che non dà soddisfazione alla richiesta della compagine siciliana di comparire come squadra 19 nel girone I, unico ancora non partito proprio per attendere il pronunciamento della giustizia ordinaria. Attesi quindi ora i turni del calendario per il campionato che riguarderà anche il Lamezia Terme, con calcio di inizio fissato per domenica 18 settembre.