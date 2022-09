Sale l’attesa in vista del big match di domani al “Renzo Barbera” tra Palermo e Genoa. Dalla Liguria, più precisamente il sito “PianetaGenoa1863.net” dedicano alla sfida il seguente editoriale:

“Smascherare il Palermo e rivelare dopo cinque giornate i valori della neopromossa più sopravvalutata della Serie B è la missione che attende il Genoa reduce dal 3-3 con il Parma, partita copertina per il torneo cadetto. Il credito di cui gode la compagine siciliana deriva maggiormente dall’eco mediatica dell’approdo in Italia dei signori Mansour, famiglia che rivendica altri undici possedimenti calcistici sparsi per il mondo, piuttosto che dalla qualità effettiva messa a disposizione di Corini, allenatore subentrante comunque preparato. Il mercato estivo ha rivoluzionato il Palermo, anche per il necessario adattamento alla categoria, a tal punto che a Reggio Calabria sono scesi in campo nove nuovi calciatori rispetto all’undici dello scorso anno in Serie C, più del doppio dei quattro volti inediti schierati titolari sabato da mister Blessin: un profondo stravolgimento di uomini, di equilibri e anche di modulo per i rosanero che ora si identificano in un 4-3-3.

I rapporti di forza parlano a favore del Genoa che ha raccolto otto punti in quattro giornate percorrendo un segmento di calendario difficile, se non il peggiore tra i primi dieci club in classifica. Blessin non era contento dopo Pisa («Difficile vincere all’Arena Garibaldi ma abbiamo faticato troppo») e della prestazione esibita contro il Parma ha portato a casa il punto non avendo particolarmente gradito i tre gol subiti in casa, sorti non soltanto dal caso fortuito di due deviazioni ma altresì da un atteggiamento sbagliato che una squadra di spessore come quella ducale mette in maggior evidenza rispetto ad altre concorrenti meno inesorabili. «Dobbiamo alzare il ritmo, la parola calma non mi piace perché equivale a rallentare: lo dico ai miei giocatori in ogni allenamento» spiegò una settimana fa il tecnico svevo che alla Favorita vuole vedere una squadra con meno passaggi a vuoto e più padrona del gioco. […]”.