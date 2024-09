Giappone: prima di Iwuata-Fukuoka i tifosi dedicano coro a Totò Schillaci

La scomparsa di Salvatore “Totò” Schillaci ha lasciato un profondo vuoto nel cuore degli appassionati di calcio, non solo in Italia ma anche a livello internazionale. L’eroe di Italia ’90, il cui nome è legato a indimenticabili momenti di gloria per la Nazionale italiana, è stato ricordato con grande emozione e rispetto sui campi di tutto il mondo, inclusa una sorprendente e toccante commemorazione dall’altra parte del globo: in Giappone.

Durante la partita del massimo campionato giapponese tra Iwuata e Fukuoka, un momento di particolare intensità ha colpito tutti i presenti. Prima del fischio d’inizio, dalle tribune si è alzato un coro unanime: “Totò, Totò Schillaci!”, un omaggio sincero e inaspettato per un giocatore che, pur essendo una leggenda del calcio italiano, aveva lasciato un segno indelebile anche in terra nipponica. Schillaci, infatti, aveva indossato con onore la maglia del Jubilo Iwata durante la sua carriera, conquistando l’affetto dei tifosi giapponesi, che non lo hanno dimenticato.

L’omaggio è stato accompagnato da un minuto di silenzio, osservato con grande rispetto da entrambe le squadre e dagli spettatori, in linea con quanto richiesto dalla FIGC, che ha voluto ricordare Schillaci su tutti i campi italiani durante il weekend. A Palermo, il “Barbera” si è unito al ricordo con una cerimonia commovente prima della sfida tra il Palermo e il Cesena, ma l’omaggio giapponese ha aggiunto una dimensione globale alla commemorazione di un uomo che ha saputo emozionare tifosi in ogni angolo del mondo.