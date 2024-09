Hajduk Spalato, l’ex rosa Gattuso polemico: «Presidente? Mi ha promesso cose mai mantenute»

L’ex tecnico rosanero, Gennaro Gattuso, è in testa alla classifica del campionato croato con l’Hajduk Spalato. Il tecnico si è espresso in queste ore in conferenza stampa, con toni polemici nei confronti del patron del club:

«Amo questo lavoro e questi giocatori mi rendono felice, ecco il motivo del perché ho speso 40.000 euro in cellulari. Non sono qui per soldi, ho guadagnato abbastanza nella mia carriera da giocatore e non ho più bisogno di lavorare nella mia vita.

Ho dedicato la vittoria a Kalinic. Se ho sentito il presidente negli ultimi 10 giorni? No, non lo sento da un mese. Mi erano state promesse delle cose che non sono state mantenute e ho dovuto scegliere tra lottare o arrendermi. Per ora preferisco combattere.

Che cosa mi spinge a non dimettermi se la situazione continua così? Ho 400 partite al mio attivo da allenatore, ho guidato già grandi club. Ho sentito quanto i giocatori mi hanno dato il cuore, non voglio deluderli. Non me ne andrò, non lo farò. Se me ne andassi adesso, mentre loro lavorano e si allenano così, mi sentirei una merda, un ometto. Se la pensassi diversamente, andrei a Marbella a portare a spasso i cani».