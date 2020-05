Dal 19 giugno in Giappone ripartirà il calcio, ovviamente la ripresa avverrà senza i tifosi presenti allo stadio causa emergenza Coronavirus. Ma in Giappone c’è chi sta lavorando a un’app che permetterà agli appassionati di interagire durante la partita direttamente da casa propria. L’app in questione si chiama “Remote Cheerer powered by SoundUD” ed è stata sviluppata da Yamaha Corporation e consentirà di applaudire, incitare e anche fischiare i calciatori della propria squadra del cuore o, addirittura, emettere suoni della propria voce tramite dei vocali che verranno successivamente emessi nello stadio attraverso 50 altoparlanti giganti distribuiti per l’intera struttura.