I sanitari del 118 hanno ricoverato ieri un’altra donna incinta sempre al Cervello. Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, le condizioni della donna non sono gravi e si trova ricoverata nel reparto di pneumologia Anche in questo caso la donna avrebbe accusato dei problemi respiratori. La gestante è alla 20esima settimana di gravidanza e le sue condizioni non vengono considerate gravi. “E’ sotto stretto monitoraggio – dicono i medici – anche in questo caso e il feto non è in sofferenza”. Restano invece gravi le condizioni della prima donna ricoverata domenica notte. Si tratta di ore critiche per la 34enne incinta di sette mesi che si trova in Terapia intensiva e a cui è già stato somministrato il plasma autoimmune. Se la situazione dovesse peggiorare, infatti, non è escluso che venga effettuato un aperto cesareo d’urgenza. La donna originaria del Bangladesh, ma residente da anni a Palermo, era tornata da Londra a metà maggio facendo scalo a Roma, dove abita il marito. Durante il viaggio sarebbe stata asintomatica, tanto da superare i controlli col termoscanner nei tre aeroporti.