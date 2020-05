Gianmarco Tedesco, detto il Puma, attaccante della Gelbison, ha rilasciato a sportcampania.it le seguenti parole: «Via da San Tommaso per scelta personale. Dopo una stagione negativa col Savoia, ho deciso di mettermi in gioco e penso di aver dimostrato che non sono finito, come diceva qualcuno. Lì ho fatto bene, poi sono andato alla Gelbison, che ha fatto un grosso sacrificio non solo per ma anche per gli altri ragazzi che sono arrivati. Società e mister hanno fatto un grande lavoro. Era il mio sogno giocare nel Savoia perchè sono di Torre Annunziata. Forse proprio la troppa voglia mi ha giocato contro e non è andata proprio bene. Potevo andar via a dicembre, ma la società non era intenzionata a lasciarmi andare.

Mignano non può fare a meno di Mazzamauro e Mazzamauro non può fare a meno di Mignano. Sono legati calcisticamente, hanno vinto un campionato di Eccellenza, salvandosi l’anno dopo. Sono arrivati in finale play off ad Ercolano, poi col Savoia prima hanno fatto i play off e quest’anno, se non c’era il Palermo, avrebbero vinto il campionato. Mignano lavora bene ed è bravo a scovare under pronti e importanti per la categoria. Abbiamo affrontato Savoia e Palermo nelle prime due giornate. Non è stata una partita semplice perchè eravamo agli inizi della stagione. Li ho visti molto organizzati, forse meritavano qualcosa in più. Poi col Palermo, posso dire che la loro forza è anche il Barbera. Tra le due mi ha impressionato più il Savoia, probabilmente ci sia aspettava qualcosa in più dagli attaccanti. Se non erro Scalzone ha fatto molto bene, ma è arrivato a stagione in corsa. Due squadre che si eguagliavano».