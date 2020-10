«Regole più rigide per decretare il passaggio di proprietà dei club? E’ vero. Negli ultimi anni sono state emesse delle regole che riguardano la solidità del club, ma non è facile intervenire sotto questo punto di vista. E’ certo che queste situazioni ci obbligano a ragionare su questa problematica. Ci abbiamo provato a fare dei controlli, ma il libero mercato rende difficile creare delle regole per controllare il passaggio di proprietà dei club». Queste le parole rilasciate da Francesco Ghirelli, tecnico della Lega Pro, ai microfoni di “Diretta Stadio”.