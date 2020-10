«Caos Trapani? Guai a sottovalutare cosa è successo. Quando succede una cosa del genere si colpisce una città, una tifoseria, si colpisce anche il calcio. Io la guardo la cosa come un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo vuoto per le cose che ho detto poco fa. Mezzo pieno perché con le regole che abbiamo messo queste situazioni si sono notevolmente ridotte. Dopo l’esclusione del Trapani ho telefonato al sindaco della città. Ha vissuto questa vicenda in modo dolorosa, spero che riesca a trovare un soggetto imprenditoriale che riesca a riportare il Trapani dove merita». Queste le parole rilasciate da Francesco Ghirelli, tecnico della Lega Pro, ai microfoni di “Diretta Stadio”.