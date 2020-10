«Un’unica linea per tutti i campionati? Ci dovrebbe essere un coordinamento unico, è vero. Io mi auguro che il Dpcm che dovrà essere a breve varato possa affrontare anche il tema circa la riapertura o meno degli stadi. Posso dirvi dalla mia esperienza: noi stiamo lavorando ad un protocollo, ma vi garantisco che non possa esserci una situazione analoga ad un’altra. Bisogna avere la capacità di far prevalere il buon senso. Devono combaciare questi due elementi, se viene meno uno allora sarà difficile tenere la situazione sotto controllo. Ma voglio ricordare, non per essere pessimista, che siamo all’inizio del campionato e all’inizio dell’autunno. Dobbiamo sapere tutti che andiamo incontro ad una situazione complessa». Queste le parole rilasciate da Francesco Ghirelli, tecnico della Lega Pro, ai microfoni di “Diretta Stadio”.