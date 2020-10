I casi di contagio da Covid-19 continuano ad aumentare e nei prossimi giorni il Governo italiano potrebbe prendere delle decisioni drastiche, che vedrebbe coinvolto anche il mondo del calcio. Adesso serve massima attenzione da parte di tutti e lo sa anche Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che intervistato da “TMW” parla così:

«I numeri parlano chiaro. Dagli zero positivi della prima giornata adesso siamo in costante crescita e occorre massima attenzione da parte di tutti: società, giocatori, staff. Perché solo con un’azione attenta si può riuscire a contenere il numero dei casi. E assicuro che non è semplice attuare i protocolli, sia per i costi che per le semplici procedure. Basta pensare alla difficoltà di effettuare i tamponi ed ottenerne i risultati nel corso del fine settimana. Quattro ore prima di ogni gara».





«I miei presidenti – continua Ghirelli – sono imprenditori che sanno che non si può litigare per la pandemia e quindi, regolamenti, buon senso, decisionalità a patto che si giochi per il calcio che fa bene al Paese».