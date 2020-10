Lo scorso fine settimana i tifosi e appassionati di Lega Pro hanno dovuto fare i conti con i problemi legati al segnale trasmesso da Eleven Sports, che non ha permesso la totale visione delle gare. Questo ha fatto infuriare il presidente Francesco Ghirelli, che intervistato da “Tmw”, ha parlato così di questo problema:

«Era già bastato il blackout della prima giornata. Per descrivere il mio stato d’animo in maniera chiara dovrei usare parole che non sono opportune… Quindi dico solo questo: entro sabato devono darmi la certezza di aver cambiato piattaforma, di essersi attivati per il risarcimento degli utenti e mi devono dar prova che tutto funzioni alla perfezione».





«Non tollereremo più questo genere di problematica. In questo momento – dichiara il numero uno della Lega Pro-, con gli stadi pressoché deserti e la paura crescente delle persone di venire contagiate la trasmissione delle gare in tv è l’unico modo che abbiamo per assicurarci di non perdere quello zoccolo di tifosi che da sempre è l’anima del calcio. Soprattutto di uno così fortemente legato al territorio come quello della Serie C»