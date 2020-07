«La situazione è differente rispetto all’anno scorso. Questo perché la situazione di sofferenza dipendeva dai dati economici-finanziari della società sportiva. Ora i 60 presidenti sono anche proprietari di aziende che il Covid 19 potrebbe aver messo a rischio. Al momento non ci sono criticità particolari, anche perché sono stati fatti interventi mirati per venire incontro alle società sportive. I problemi però ci saranno. C’è un problema stadi. I botteghini sono la prima fonte di guadagno per le società. E temo che gli stadi a settembre non riapriranno. E poi se non ottenessimo l’intervento del Governo sul credito d’imposta per favorire le sponsorizzazioni, allora la situazione potrebbe diventare critica. In caso di buchi prima ci saranno le riammissioni delle squadre retrocesse. Almeno quelle che se lo possono permettere. E poi sarà la volta dei ripescaggi dalla Serie D». Queste le parole del presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, rilasciate ai microfoni della “Voce di Mantova” in merito alla situazione post covid in Lega Pro.