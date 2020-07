Incredibile quanto successo in Albania, dove Alfonso Sormani, allenatore del Partizani è stato esonerato per essersi rifiutato di andare in panchina nel match contro l’FK Tirana. Secondo quanto riporta “TMW” la decisione del tecnico italiano è dovuta al fatto che 5 giocatori del Partizani sono risultati positivi al Coronavirus, da qui la scelta del tecnico. La squadra ora verrà allenata dal vice Renaldo Kelari.