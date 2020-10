Nella prima giornata di campionato, il blackout di Eleven Sports ha fatto discutere e ha creato problemi ai tifosi, ma anche alla Lega Pro. Il presidente della terza serie, Ghirelli, ha parlato della questione ai microfoni di “TuttoC.com”:

«La prossima giornata sarà una prova anche per noi. Le spiegazioni mi stanno benissimo: può succedere, anche se non dovrebbe. I rimborsi vanno bene. Però un altro blackout sarebbe insostenibile e porterebbe a una scelta drastica. Siamo senza pubblico: nella scorsa stagione abbiamo aperto gli abbonamenti per questo motivo. Passare da tutto in bianco a tutto in nero non sarebbe accettabile. Io l’ho vissuta malissimo».