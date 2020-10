Il Palermo è reduce dalla rovinosa sconfitta durante la prima giornata di campionato ad opera del Teramo, la squadra biancorossa si è imposta per 2-0 e i rosanero sono stati autori di una pessima prestazione. Gli uomini di mister Boscaglia vogliono riscattarsi subito. Chissà se faranno parte della partita i due nuovi acquisti ufficializzati in settimana ovvero Rauti e Somma. Per quest’ultimo potrebbe essere una sfida molto particolare, visto che nella panchina del Potenza c’è suo padre, Mario Somma. In ogni caso il Palermo non può permettersi un altro passo falso, vista la difficoltà del campionato di Lega Pro. Andiamo a conoscere in modo più approfondito i prossimi avversari dei rosanero nella consueta rubrica targata Ilovepalermocalcio “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare i rossoblu come detto c’è Mario Somma, allenatore di grande esperienza che dopo 4 stagioni nel Catanzaro, quest’anno ha accettato la sfida Potenza. Per lui sarà una partita abbastanza “insolita” perché tra le fila dei rosanero milita anche Michele Somma, vale a dire suo figlio, appena acquistato dal Palermo. L’esperienza del tecnico di Latina con i rossoblu è iniziata nel migliore dei modi, dato che nella prima giornata di campionato il Potenza ha battuto in casa il Catanzaro per 2-1.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: Somma con ogni probabilità confermerà quasi la stessa formazione che ha battuto la squadra calabrese all’esordio. I rossoblu hanno disputato una partita praticamente perfetta, mettendo sotto una delle potenziali candidate alla vittoria del campionato. Il modulo sarà il 4-2-3-1, in porta ci sarà Marchegiani e non Brescia che aveva ben figurato contro il Catanzaro. In difesa linea a 4 formata da Coccia e Panico sulle fasce, mentre la coppia di difensori centrali sarà Conson-Boldor. A guidare il centrocampo il duo composto da Sandri e Iuliano, che avranno il compito di non far ragionare la linea mediana del Palermo. Sulla trequarti ci saranno Volpe, Ricci e Di Livio dietro l’unica punta Salvemini, che è andato in rete nella sfida contro il Catanzaro. Pronto a subentrare dalla panchina il grande acquisto del mercato del Potenza, cioè Allan Baclet, attaccante d’esperienza che ha militato molti anni in Serie B.

PROBABILE FORMAZIONE:

POTENZA (4-2-3-1): Brescia; Panico, Conson, Boldor, Zampa; Sandri, Iuliano; Volpe, Ricci, Di Livio; Salvemini. All. Somma