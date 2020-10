Filippo Ghinassi, DS della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sessione di mercato: «Se esiste un’occasione mancata? Ieri ad un’ora e mezza dalla chiusura del mercato c’era una grande occasione qualità prezzo, con copertura stipendio importante da parte dell’Atalanta, ma il giocatore non ha accettato e per rispetto non dico il nome. L’operazione più soddisfacente? Credo in tutte le operazioni quindi cito quella di Cernigoi perché è stata quella più lunga e complicata. Pescare qualcosa in casa Trapani? Abbiamo valutato questa possibilità, noi come altri perché comunque erano giocatori quasi tutti di B e non di C. Se arriverà uno svincolato la casella c’è; a destra c’è comunque la coppia. Troest vicino all’addio nelle ultime ore? Solo una cosa pompata ma non vera, così come l’accostamento di Vano alla nostra squadra, e non era un’operazione sostenibile; per Magnus non c’è mai stato nulla di concreto e ufficiale, solo ammiccamenti prossimi alla chiusura dei giochi e c’è la volontà di investire su di lui da parte della famiglia Langella, infatti è già imbastita una trattativa per il suo rinnovo e ci aspettiamo una risposta degna della sua caratura umana».