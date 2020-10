Dopo aver ufficializzato l’estromissione del Trapani dalla Serie C, resta da definire il destino del girone C. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com si va verso l’annullamento dei due 3-0 a tavolino inflitti alla società granata, con relativa determinazione del girone C a 19 squadre, con una squadra che riposerà ad ogni turno di campionato.