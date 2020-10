Un’alunna è risultata positiva al Covid in una classe dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Palermo. Compagni e professori sono in quarantena. A riportarlo è l’ANSA. “Abbiamo subito informato i genitori e i docenti della classe interessata e abbiamo sanificato la scuola – dice la dirigente Giovanna Genco -. Ventisette persone, tra compagni di classe e docenti, sono in isolamento, in attesa dell’esito dei test”.