Con tutte le probabilità il 29 gennaio Walter Zenga entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con suo figlio Andrea, che recentemente lo ha accusato di esser stato un padre assente.

Walter Zenga al GF Vip: i motivi





Dopo il grande clamore generato dalle affermazioni fatte da suo figlio Andrea e poi da suo figlio Nicolò, Walter Zenga avrebbe accettato l’idea di un confronto nella casa del Grande Fratello Vip (dove Andrea è attualmente concorrente). Il ragazzo aveva affermato che suo padre sarebbe stato completamente assente nella sua vita, così come in quella del fratello (entrambi sono nati dalla relazione tra Zenga e Roberta Termali): “Nei momenti più importanti della mia vita non c’è mai stato”, aveva detto Andrea al GF Vip.

Suo fratello Nicolò aveva rincarato la dose affermando che per lui Walter Zenga sarebbe stato solo un cattivo esempio: “Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento ‘negativo’: io sarò il suo contrario”, aveva tuonato il figlio dell’ex calciatore.

Sulla vicenda si era espressa anche Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga (a cui i figli avevano prontamente replicato attraverso i social).

Come andrà a finire quest’ennesima querelle familiare al Grande Fratello Vip? In tanti sono curiosi di sapere se Zenga e i suoi figli troveranno il modo di riappacificarsi durante l’atteso confronto al GF Vip, che con tutte le probabilità si svolgerà durante la diretta di venerdì 29 gennaio.