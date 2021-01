Franco Zuculini è pronto a tornare in Italia dopo aver indossato le maglie di Bologna, Verona e Venezia. Il calciatoreattualmente milita in Uruguay, nel Defensor Sporting ma il suo futuro sarà a tinte rossazzurre. Stando a quanto riferito da “Goal.Com”, sarà proprio lui il primo rinforzo per il Catania targato Joe Tacopina.

Franco Zuculini, fratello maggiore di Bruno, sbarcherà in Sicilia nei prossimi giorni per firmare il contratto con il club etneo, recentemente acquistato da Tacopina, che nel mese di febbraio concluderà l’operazione con il closing.





I rossazzurri, che puntano ai playoff per tornare in serie B, seguono da vicino anche il centrocampista Mastalli della Juve Stabia e l’esterno del Verona, Di Gaudio. Difficile la pista che conduce all’attaccante della Cremonese Ceravolo, ma Tacopina punta ad acquistare anche un altro centravanti per rimpiazzare il partente Pecorino, destinato alla Juventus.