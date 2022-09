Come si legge su “Ligurianotizie” il Genoa dopo essersi imbattuto nel primo ko in campionato (Contro il Palermo, ndr) starebbe valutando alcune soluzioni per rinforzare la squadre nel mercato degli svincolati. Il tecnico Alexander Blessin, dopo un buon inizio, ha mostrato alcuni limiti, soprattutto in fase offensiva, ed è per questo che la dirigenza del “Grifone” starebbe valutando con una certa attenzione la possibilità di portare in terra ligure un nuovo attaccante.

Il Direttore sportivo Marco Ottolini starebbe sfogliando la margherita degli svincolati, giocatori che ancora adesso hanno la possibilità di sottoscrivere un contratto e tra i nomi seguiti ci sarebbe quello di Simone Zaza. L’attaccante, dopo l’esperienza al Torino, è senza squadra e sarebbe felice di accettare il trasferimento al Genoa. Il trentunenne sarebbe in attesa di un affondo da parte dei vertici rossoblu.