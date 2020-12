Krystofz Piatek è pronto a tornare in Italia, ma a sorpresa non andrà alla Fiorentina. Infatti secondo quanto riporta “Tuttosport” il polacco ritornerà al Genoa, la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto in caso di salvezza. L’attaccante polacco avrà il compito di far risalire la china alla squadra di Ballardini.