«Andrea Agnelli vuole lasciare la Juventus per ‘scappare’ in Ferrari. Andrea Agnelli non si accontenta di fare già parte del Cda di Exor e di Fca, e nemmeno del nuovo prestigioso incarico che il cugino gli ha magnanimamente concesso alla fine di settembre inserendolo tra i cinque membri di Exor per il board di Stellantis, la società nata dalla fusione Psa-Fca. La prossima semestrale della Juve potrebbe certificare un debito lordo gigantesco da 600 milioni». Queste le parole di Gigi Moncalvo, giornalista di “La Verità”, in merito alla possibilità che Agnelli lasci la Juventus.