«Gomez? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini a vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili». Queste le parole del presidente dell’Atalanta, Luca Percassi, rilasciate ai microfoni di “L’Eco di Bergamo” in merito al Papu Gomez.