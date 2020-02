Cambio di portiere in casa Genoa, infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, la squadra rossoblu ha praticamente ceduto Jandrei all’Atletico Paranaense. Per sostituire il secondo portiere brasiliano, arriva Ichazo estremo difensore ex Torino, che è già arrivato nel capoluogo ligure. Di seguito il video dell’arrivo di Ichazo nella sede del Genoa pubblicato dal sito “Gianlucadimarzio.com”: