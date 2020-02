Edinson Cavani, attaccante del Psg ed ex centravanti di Palermo e Napoli, poteva vestire un’altra casacca in Italia. Infatti secondo quanto riporta il quotidiano “La Nacion” che ha intervistato il procuratore del “Matador”, Pablo Bentancur, l’ex rosanero in passato è stato vicinissimo alla Fiorentina. Di seguito le parole dell’agente: «Per Cavani era tutto fatto con Corvino, poi non si liberò il posto da extracomunitario».