Nuova avventura per Sven-Goran Eriksson, stavolta l’allenatore svedese va in Brasile. Infatti secondo quanto riporta “Goal.com” Erikkson sarà il nuovo direttore delle giovanili del Botafogo PB, quindi anche un nuovo ruolo per l’ex Lazio. Il club è solamente omonimo del Botafogo, squadra che milita nella prima divisione del Brasileirao.