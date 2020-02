«Sappiamo bene il valore dei nostri avversari, se giochiamo come all’andata faremo fatica, penso che sia stata la più brutta gara disputata quest’anno. Ovviamente se riusciamo a mettere in campo le nostre qualità, con la giusta fame e mentalità possiamo andare lì e strappare almeno un punto, hanno da perdere di più loro». Queste le parole dell’attaccante del Licata, Roberto Convitto, rilasciate ai microfoni di “Restodelcalcio.com” in merito alla sfida di domenica contro il Savoia.