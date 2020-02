Caos in casa Marsala dopo l’addio del tecnico, Nicola Terranova, per un dissidio con il presidente Cottone (CLICCA QUI). Secondo quanto riporta “Trileggo,it” l’addio del tecnico non è l’unico, infatti si è dimesso anche l’avvocato Tommaso Picciotto, quest’ultimo era membro del Cda del club trapanese.