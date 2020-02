Il tecnico Nicola Terranova lascia il Marsala. Una decisione arrivata negli ultimi minuti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i motivi del divorzio sarebbero da assoggettare ad alcune divergenze con la società. In particolar modo, sarebbero arrivate delle offese da parte del tecnico all’indirizzo del presidente dei lilibetani Domenico Cottone, il quale avrebbe preso la drastica decisione di esonerare il tecnico. Inoltre, stando a quanto filtra, un altro motivo del divorzio sarebbe stato quello relativo alla scelta tecnica, da parte di Terranova, dell’allontanamento del giocatore più rappresentativo del Marsala: Pietro Balistreri. Lasciare fuori un giocatore così importante per la salvezza del club, è stata una scelta non condivisa dalla società. Nelle prossime ore è atteso il nome del nuovo allenatore. Intanto Terranova lascia il Marsala.