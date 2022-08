Le edizioni odierna dei quotidiani nazionali premiano il mercato del Genoa e ritengono che la squadra ligure sia la squadra da battere del torneo di serie B.

Ecco qualche estratto dai giornali:

La Gazzetta dello Sport – “Genoa senza limiti. C’è Strootman con Puscas e Aramu. Tutto per la A”. Nel dettaglio: “Ora il mosaico – esperienza internazionale, conoscenza della categoria, talento, gioventù e pure un po’ di fantasia che ancora mancava – può dirsi completo. Il Genoa ha piazzato ieri tre colpi pesantissimi sul mercato in entrata — Mattia Aramu, George Puscas ma, soprattutto, il ritorno di Kevin Strootman – che rappresentano un messaggio chiaro a tutte le rivali per la promozione in Serie A. Che dovranno ricordarsi lo slogan con cui la proprietà americana del Grifone ha chiuso la stagione passata: «Solo un anno», sottinteso in Serie B”.

Il Corriere dello Sport – “Colpo del Genoa, che ufficializza il ritorno di Kevin Strootman (32): prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia. Il club ligure sta per chiudere con George Puscas (26), da ieri in città dopo l’accordo col Reading sulla base di tre milioni”.

Tuttosport – “Genoa, che colpi: Aramu, Puscas e pure Strootman”. “È un Genoa scatenato. Il club rossoblù ha messo a segno tre colpi in un giorno. Due attesi e uno a sorpresa. Ieri visite mediche per Mattia Aramu, arrivo a Genova di George Puscas, ma soprattutto è ufficiale il ritorno in rossoblù di Kevin Strootman. Un’operazione lampo chiusa in giornata tanto che l’ufficialità è arrivata prima della cena, mentre per gli altri due acquisti bisognerà attendere oggi anche se Aramu si è già allenato ieri pomeriggio, dopo aver superato senza problemi le visite mediche al mattino. Per Puscas, invece, sbarcato all’aeroporto Colombo nel primo pomeriggio, la tappa alla “Casa della Salute” per i controlli di rito sarà questa mattina”.

Il Secolo XIX – Genova – “Puscas più Strootman, altri due colpi da Grifo”. Nel dettaglio: “Tre colpi, tre botti di mercato in un solo giorno per far ribadire che il motto “only one year” deve diventare sin da subito qualcosa di concreto. Genoa scatenato sul mercato. Insieme a Mattia Aramu – che ha sostenuto le visite mediche e si è già allenato con i compagni – ieri a Pegli sono arrivati altri due calciatori: Kevin Strootman e George Puscas. Si tratta di altri due acquisti di valore che innalzano il tasso tecnico della rosa allenata da Alexander Blessin. E il Genoa diventa sempre più la squadra da battere in Serie B”.