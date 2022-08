L’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sulla trattativa tra Ascoli e Palermo per Saric.

Dal debutto con gol in Europa League con la maglia dello Sporting Lisbona, contro il Psv, all’Ascoli il passo non è stato così breve, ma adesso Pedro Mendes, definito un paio di anni fa il nuovo prodigio del calcio portoghese, ha scelto di vestire il bianconero. Mendes è un centravanti puro, dotato di un’ottima tecnica e, grazie anche al suo metro e 87 ed è molto abile nel gioco aereo, è cresciuto nello Sporting Lisbona che lo aveva blindato fino al 2023 con una clausola da 60 milioni di euro. Mendes ha 23 anni, è nato a Guimarães, i suoi primi calci ad un pallone li ha dati nelle giovanili del Moreirense ed è diventato presto il gioiello della squadra B, allenata all’inizio da Luis Martins. Lo Sporting pagò il suo cartellino 300.000 euro. il neo attaccante bianconero fu aggregato alla squadra Under 23 dove realizzò 7 gol in 6 gare. Dopo quel campionato Mendes passò in prima squadra, fu poi ceduto all’Almeria squadra spagnola di Serie B, ma non fu una bella esperienza perché il ragazzo non riuscì a realizzare neppure un gol in 10 partite tanto che fu richiamato dallo Sporting che lo girò al National.

Per arrivare al nuovo prestito al Rio Ave squadra di Serie B portoghese dove realizza 10 gol in n 34 presenze. Con il Rio Ave Mendes è tornato a brillare tanto che il Rio Ave aveva trovato l’accordo con lo Sporting di Lisbona per l’acquisizione dell’intero cartellino del giocatore, ma il ragazzo, contattato dall’Ascoli ha preferito iniziare una nuova esperienza nel campionato italiano e ieri ha preso il primo volo verso l’ Italia. Una nuova chance Quella che era definita la nuova stella del calcio portoghese ricomincia dalla Serie B italiana, dall’Ascoli che gli darà la possibilità di rimettersi in luce e chissà magari di tornare ad essere quella stella che brillava solo tre anni fa nel calcio portoghese. Mendes è ancora molto giovane, l’Ascoli ha pagato il cartellino 500 mila euro, dal canto suo può aver trovato il suo nuovo gioiellino ma questo lo dirà solo il campo, il portoghese si aggregherà subito al suo nuovo gruppo.

Anche Adjapong Ad Ascoli arriva però anche Gerard Adiapong il terzino destro di cui si parlava già da qualche giorno. All’appello manca solo il centrocampista che arriverà al posto di Dario Saric che sarà ceduto probabilmente al Palermo. Il ds Marco Valentini ha già individuato il sostituto di Saric nel francese Eddy Gnahoré, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo la cessione di Saric. Si sta dunque formando un Ascoli sempre più internazionale, oltre ai giocatori non italiani già presenti nel gruppo, dal calcio mercato estivo sono arrivati il livoriano Cedric Gondo, lo svizzero (di origine congolese) Christhoper Lungoyi, ieri il portoghese Mendes con lui Adjapong nato in Italia ma di origini ghanesi, in attesa di Gnahoré francese di origini ivoriane.