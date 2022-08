Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato a margine della presentazione della terza maglia del Grifone.

Ecco alcune parole:

«La campagna abbonamenti? Ci sono ancora due giorni per fare gli abbonamenti e tutto l’anno per andare a vedere le partite. Sono molto contento. Sarà un campionato lungo, duro, ma abbiamo fatto una squadra per stare in alto. La nostra aspettativa è fare meglio possibile, abbiamo lavorato in questa direzione. L’inizio del campionato? Avrei voluto fare anche quei due punti che abbiamo perso in casa, ma siamo primi a pari merito con l’Ascoli e va bene. Sarà un campionato duro, lungo e sarà importante lavorare forte perché è appena cominciato. Il mercato? Mancano 2 giorni e tutto può ancora succedere»