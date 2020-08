Di seguito il messaggio del Gela verso il nuovo tecnico del Palermo Roberto Boscaglia: “La dirigenza del Gela Calcio, lo staff tecnico ed suoi tifosi formulano un grosso in bocca al lupo a Roberto Boscaglia, chiamato a guidare una società prestigiosa come il Palermo. L’allenatore gelese ha guidato la formazione Berretti del Gela l’anno in cui i biancazzurri mostrarono il calcio più bello con Lele Domenicali in panchina l’anno della promozione in serie C1. Da allora in poi cavalcate vincenti con Akragas, Alcamo, Nissa, Trapani, Novara, Brescia e Virtus Entella in un crescendo continuo. “𝑆𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 – 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑏𝑖𝑎𝑛𝑐𝑎𝑧𝑧𝑢𝑟𝑟𝑜 – 𝑐ℎ𝑒 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑝𝑟𝑎̀ 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎, 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑧𝑖𝑜𝑠𝑎, 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑙 𝑃𝑎𝑙𝑒𝑟𝑚𝑜, 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎 𝑎 𝑟𝑖𝑛𝑎𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜”. Forza Roberto! Il Gela e Gela tiferà sempre per te.”