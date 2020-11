L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla class action contro Eleven Sports.

Le continue difficoltà hanno mobilitato l’Associazione Codici (Centro per i Diritti del Cittadino), che ha lanciato una class action inviando una diffida all’emittente:





«Nonostante le promesse e gli impegni della società – afferma Ivano

Giacomelli, segretario nazionale di Codici – non ci sono stati miglioramenti evidenti, anzi c’è ancora chi segnala problemi di visualizzazione. Sinceramente crediamo che si sia superato abbondantemente il limite. Per questo abbiamo deciso di avviare una class action. Riteniamo,

infatti, doveroso rimborsare e risarcire gli abbonati per i disagi subiti, per un servizio che si è rivelato un disservizio». Chi ha avuto problemi può aderire all’iniziativa per richiedere rimborso e risarcimento danni

scaricando il modulo sul sito dell’associazione (www.codici.org) e inviarlo, una volta compilato e scansionato in pdf, tramite pec all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org o per posta raccomandata a Codici, Centro per i Diritti del Cittadino, via Giuseppe Belluzzo, 1 – 00149 Roma.