L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Monopoli.

Sarà una giornata di ballottaggi per i rosa. Almeno uno per reparto. Il centrocampo è completo, ad eccezione di Palazzi. Oggi si saprà se il registra potrà tornare a far parte del gruppo. Luperini punta a conquistare una maglia da titolare, ma il suo nome entra in due ballottaggi: si gioca il posto con Broh, ma non è da escludere che possa avanzare nella trequarti, dove Rauti ha perso un po’ di lucidità.





Valente era un titolarissimo prima dell’infortunio e adesso punta a prelevare Floriano sulla sinistra. A destra fatiche per Kanoute, che deve affrontare la concorrenza di Silipo.

In difesa, Boscaglia riabbraccia Corrado e Peretti, ma spera di recuperare Somma.