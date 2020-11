L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle elezioni presidenziali americane, riportando le dichiarazioni di Tony Di Piazza, imprenditore italo-americano e socio del Palermo:

«La comunità italiana, a mio malincuore, era in gran parte per Trump. Ma sarà Biden a vincere».





Diversi miei amici hanno votato Trump», spiega, aggiungendo che ad attirarli verso il magnate repubblicano è una «condizione di ignoranza. Ho sempre ritenuto che Trump non dovesse essere presidente – afferma – anche se il suo tentativo, come accade da quattro anni, è in queste ore quello di alimentare la tensione. Io spero che prevarrà il buon senso».