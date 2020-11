L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà degli ospedali siciliani.

Nelle strutture palermitane la situazione dei ricoveri ha raggiunto il limite della capienza.





Il pronto soccorso del Civico si è trasformato in un reparto Covid aggiuntivo in quanto dispone di stanze e degli strumenti che servono per ventilare le persone con difficoltà respiratorie..