Il Palermo domenica se la dovrà vedere contro il Marina di Ragusa, i rosanero sono reduci dalla vittoria contro il Roccella e vogliono dare continuità al proprio campionato. Contro la squadra siciliana non ci sarà Gianni Ricciardo che ha riportato un infortunio nel match contro la squadra calabrese. Pergolizzi studia le alternative, l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione, con il tecnico palermitano che starebbe pensando al falso nueve con Ficarrotta pronto a sostituire l’attaccante ex Cesena al centro del tridente. Sforzini non è apparso in ottima condizione contro il Roccella e il Palermo non può permettersi passi falsi, Pergolizzi ha provato il nuovo tridente anche in allenamento nel suo 3-4-3 sperimentale. Per Ficarrotta non sarebbe un ruolo nuovo, infatti il giocatore quando vestiva la maglia della Sancataldese ha già giocato in questa posizione, nel playout contro il Roccella e segnò anche una doppietta. Otto presenze da prima punta da titolare con quattro gol in Serie D, un ruolino di marcia che dà ancor più peso alla sua candidatura.