Il Palermo è reduce dalla vittoria contro il Roccella che ha portato a +5 la distanza con il Savoia, i tre punti hanno rasserenato l’ambiente rosanero dopo il pareggio contro il San Tommaso. Domenica i rosa se la vedranno con il Marina di Ragusa, ma una delle preoccupazioni per Pergolizzi sarà quella di evitare il giallo a Martinelli e Langella, che sono entrambi diffidati. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione, con i due giocatori che verranno schierati sulle fasce come contro il Roccella vista l’assenza di Vaccaro per squalifica e di Doda per infortunio. Entrambi sono a quota 4 cartellini in stagione, un ulteriore ammonizione potrebbe far saltare ai due il match contro l’Fc Messina, squadra che al momento è terza in classifica. Come se non bastasse Pergolizzi non avrebbe esterni a disposizione, ma i due non sono gli unici diffidati, infatti c’è anche Felici che è a rischio squalifica già da diverse settimane, ma in quel caso ci sarebbe Silipo pronto a sostituire l’ex Lecce.