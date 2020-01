Il Palermo domenica giocherà contro il Marina di Ragusa con l’obiettivo di conquistare i tre punti per mantenere a debita distanza il Savoia. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione con Pergolizzi che sembra orientato a schierare il tridente con il falso nueve, il centravanti molto probabilmente sarà Ficarrotta con Felici e Floriano sulle fasce. Per quanto riguarda il resto della formazione davvero pochi dubbi per il tecnico palermitano, in difesa ci dovrebbe essere Peretti con Crivello e Lancini, anche se ieri l’ex Hellas Verona si è allenato a parte ed è stato sostituito da Marong, ma difficilmente salterà il match contro la squadra siciliana. Sulle fasce molto probabilmente verranno confermati Martinelli e Langella, ieri è stato provato anche Ferrante al posto di quest’ultimo, ma sembra davvero difficile che possa prendere il posto dell’ex Bari. L’unico dubbio rimane a centrocampo, dove Pergolizzi ha schierato sia Martin e Kraja, sia Ambro che Mauri, il tecnico palermitano potrebbe provare anche un 3-5-2, con l’inserimento del centrocampista palermitano per provare a dare fisicità.