L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni del palermitano Davide Campofranco, ex Palermo e Turris:

«La Turris la vedo in netta difficoltà. Era partita alla grande, adesso non fa risultato da diverse settimane e qualcosa sarà successo. Fino a poco tempo fa era una squadra solida, di quelle che stava dietro ad aspettare per poi ripartire in contropiede. Ti faceva un gol e non la recuperavi più. Il Palermo deve cercare di lasciarsi dietro in tutti i modi certi risultati che non tutti si aspettavano, perché ci si attendeva qualcosa di più. Sarà una partita tosta, tra due squadre che meritano di stare tra le prime dieci».





«Sono indubbiamente due squadre che puntano ai play-off, però magari per una di queste si sperava di più in avvio di stagione. Non essendo all’interno, non posso sapere quali siano i retroscena, ma è la squadra della mia città e la vivo come tale. Restano comunque due contendenti per un posto tra le prime dieci. Il Palermo ha le capacità e le potenzialità per inanellare una serie di risultati utili. Sicurezze però non possono essercene, dato che ci sono sei squadre racchiuse in soli due punti. Quello di Torre del Greco è un campo ostico a prescindere dalla presenza del pubblico sugli spalti, però. Non sarà semplice per nessuna delle due squadre».